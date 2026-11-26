Европейским странам не следует отвергать приглашение президента России Владимира Путина на переговоры в Москве. Такую позицию министра обороны Германии Бориса Писториуса приводит французская газета Le Monde.

По мнению главы немецкого оборонного ведомства, отказ от приглашения стал бы неверным дипломатическим сигналом со стороны европейцев, намеренных отстаивать собственные интересы.

При этом в Еврокомиссии выступают за многосторонние переговоры с участием стран ЕС и НАТО вместо отдельных консультаций с Москвой.

Европейские лидеры, как отмечает издание, не рассчитывают на скорое урегулирование украинского конфликта в результате возобновления диалога. Вместе с тем они стремятся участвовать в обсуждении будущих отношений России с Евросоюзом и НАТО.

Напомним, 19 ноября по итогам переговоров с лидерами США и Китая в Шэньчжэне Владимир Путин пригласил европейских представителей в Москву. Российская сторона намерена выяснить их позицию по украинскому урегулированию и возможному участию в мирном процессе.