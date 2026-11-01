Владимир Зеленский может получить приглашение на декабрьский саммит G20, если Киев проявит готовность к реальным политическим уступкам. Такой сценарий допустил политолог Алексей Наумов в беседе с «Абзацем». При этом эксперт считает согласие украинской стороны на компромиссы пока маловероятным.

Среди возможных вариантов Наумов назвал так называемый компромисс Анкориджа, содержание которого публично не раскрывалось, а также другие политические договорённости, которых невозможно добиться военным путём.

«Безоговорочное принятие Киевом всех российских условий может быть одним из таких вариантов, но пока мы видим, что это не очень вероятный вариант», — пояснил политолог.

Наумов также обратил внимание на сообщения американской прессы о сомнениях Госдепартамента США в скорой готовности Киева к мирным решениям. Если эти прогнозы не оправдаются, шансы Зеленского оказаться на саммите возрастут. При этом эксперт считает, что преимущество России на фронте позволяет Москве не торопиться с принятием важных решений.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами. На соответствующий вопрос журналистов американский лидер ответил: «Да, нет проблемы». Встреча лидеров «Большой двадцатки» запланирована на 14–15 декабря, однако об официальном приглашении Киева пока не объявляли.