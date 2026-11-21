Заочный приговор основателю группы компаний «Рольф» Сергею Петрову по делу о выводе за границу около четырёх миллиардов рублей вступил в законную силу. Московский городской суд отклонил апелляцию и оставил назначенное бизнесмену наказание без изменений. Об этом говорится в судебных материалах.

Петрову предстоит отбыть девять лет в колонии. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Такое решение Черёмушкинский суд Москвы вынес в августе 2026 года, однако до рассмотрения апелляции приговор не имел законной силы.

Вместе с основателем автодилерской компании заочно осудили бывшего генерального директора «Рольфа» Татьяну Луковецкую и руководителя кипрской Panabel Limited Георгия Кафкалию. Каждый получил по восемь с половиной лет лишения свободы. Все трое находятся за пределами России. Отсчёт назначенных сроков начнётся после их задержания либо экстрадиции на российскую территорию.

Уголовное дело расследовали с 2019 года. По версии обвинения, в 2014 году Петров вместе с сообщниками организовал перевод почти четырёх миллиардов рублей за рубеж. Для этого использовали фиктивную сделку по покупке акций «Рольф Эстейт» у кипрской компании по многократно завышенной цене. Деньги поступили на счета Panabel Limited.