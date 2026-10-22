«Приходите и проверьте»: Власти Италии возмутились слухами о дефиците туалетной бумаги у Мелони

В Италии разгорелся необычный скандал вокруг туалетной бумаги в резиденции премьер-министра Джорджи Мелони. Правительству пришлось официально опровергать сообщения о том, что из-за протестов дальнобойщиков во Дворце Киджи закончились запасы предметов гигиены. Более того, журналистов пригласили лично проверить содержимое складов.

Поводом стала публикация газеты Il Fatto Quotidiano, которая связала предполагаемый дефицит с блокировкой грузовиков. Однако в канцелярии премьера назвали эту информацию абсолютно ложной, беспочвенной и нелепой.

В правительстве заверили, что склады Дворца Киджи регулярно пополняются, а туалетной бумаги там хватит на несколько месяцев. Никаких перебоев с поставками, по утверждению пресс-службы, нет.

Особое недовольство у представителей Мелони вызвало то, что журналисты не попытались проверить информацию перед публикацией. По словам сотрудников канцелярии, редакция даже не связалась с компанией Romeo Gestioni, которая отвечает за снабжение государственных учреждений.

В итоге правительство решило ответить на публикацию своеобразным приглашением. Авторам материала предложили приехать во Дворец Киджи и собственными глазами убедиться, что туалетная бумага на складах имеется.

История разворачивается на фоне протестов итальянских перевозчиков, недовольных высокими ценами на топливо. Блокировки грузового транспорта уже вызвали перебои с доставкой товаров в отдельных районах страны. Однако власти настаивают, что к запасам предметов гигиены в правительственной резиденции эти проблемы отношения не имеют.

Ранее Life.ru сообщал о дефиците продуктов в супермаркетах на юге Италии из-за протестов дальнобойщиков. В Неаполе и соседних городах с прилавков начали исчезать молоко, мука, сахар, макароны и другие товары первой необходимости. Перевозчики перекрывали дороги, протестуя против высоких цен на дизельное топливо.