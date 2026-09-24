«Приходится ишачить»: Певец Валерий Ярушин пожаловался на маленькую пенсию
Основатель ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин пожаловался на пенсию в размере ₽22 тыс.
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Пенсии в 22 тысячи рублей не хватает на жизнь, заявил певец Валерий Ярушин. Он признался, что вынужден продолжать зарабатывать концертами. О размере выплаты артист рассказал в интервью NEWS.ru, признавшись, что ему стыдно называть эту сумму.
«Поэтому приходится ишачить, как мы говорим, на концертах. Безобразие!» — подчеркнул музыкант.
Исполнитель также посетовал на многолетнее ожидание звания народного артиста России. По его словам, заявку на присвоение подали ещё 26 лет назад, однако вопрос до сих пор не решён.
Ранее СФР напомнил, что работа не лишает пенсионеров ежегодной индексации. Страховые выплаты повышают одновременно трудоустроенным и неработающим получателям.
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