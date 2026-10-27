«Приходят и требуют капитуляции»: Грушко рассказал о контактах с Европой

Представители европейских стран на встречах с российскими дипломатами фактически требуют от Москвы капитуляции, называя это основой долгосрочного урегулирования украинского конфликта. При этом контакты России с Европой остаются нерегулярными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, отдельные встречи проходили на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Общение также сохраняется по линии российского внешнеполитического ведомства. Однако европейские представители на закрытых переговорах продолжают придерживаться тех же позиций, которые озвучивают публично.

«Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», — подчеркнул Грушко.

Замминистра добавил, что европейские дипломаты, в свою очередь, называют возможное заключение мира на российских условиях капитуляцией Западной Европы. При этом они не объясняют, почему подобные договорённости будут означать поражение европейских государств, отметил представитель МИД.

Ранее, 25 октября, Грушко заявил, что Евросоюз фактически исключил себя из переговоров по Украине собственными требованиями. По его словам, Брюссель настаивает на возвращении Украины к прежним границам, выплате репараций и наказании ответственных. Кроме того, европейские страны добиваются размещения иностранных войск на украинской территории либо вступления Киева в НАТО. Такие условия Москва считает неприемлемыми.