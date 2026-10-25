«То ли не может, то ли не решится»: Песков раскритиковал ЕС из-за переговорщика

Евросоюз уже долго обсуждает назначение собственного переговорщика по Украине, но так и не перешёл к конкретным действиям. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, такую позицию Брюсселя сложно назвать конструктивной.

«Евросоюз очень долго хочет, но то ли не может, то ли не решится [выдвинуть переговорщика]», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание на разрыв между заявлениями европейских политиков и их действиями.

«Они пока только говорят, и никаких действий они не делают», — констатировал он.

Так в Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении президента Финляндии Александра Стубба представителем ЕС на переговорах по украинскому урегулированию. Накануне немецкая газета Berliner Zeitung назвала финского лидера одним из наиболее вероятных претендентов на эту роль.

При этом список потенциальных европейских переговорщиков гораздо шире. Ранее Politico сообщало, что в ЕС обсуждают несколько кандидатур, включая председателя Евросовета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас. Окончательного решения о назначении пока не объявлено.

Ранее Life.ru рассказывал, при каком условии Кремль считает участие европейского представителя в переговорах целесообразным. Песков пояснял, что всё будет зависеть от позиции, с которой представитель ЕС намерен вступить в диалог. Позднее замглавы МИД России Александр Грушко также указал, что для Москвы содержание предложений европейского переговорщика важнее его личности.