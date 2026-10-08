Прикарманили по-братски: Друзья Трампа купили медиагигант CNN

Компания Paramount, принадлежащая Skydance, завершила сделку по покупке Warner Bros. Discovery за $81 млрд. Об этом сообщает Associated Press.

В результате масштабного слияния под контролем одного владельца оказались два крупных американских новостных телеканала — CNN и CBS.

Семья миллиардеров, к которой относится генеральный директор Skydance Дэвид Эллисон, поддерживает отношения с Дональдом Трампом. Сам американский лидер неоднократно критиковал CNN и CBS.

В прошлом месяце администрация Трампа также запретила CNN доступ в Белый дом. При этом Associated Press отмечает, что покупка CNN произошла незадолго до важных промежуточных выборов в США.

Эллисон пообещал сохранить «полную» редакционную независимость телеканала. Марк Томпсон останется главным редактором CNN, а Бари Вайс продолжит руководить CBS.

Сделка объединяет под управлением Paramount не только два крупных телевизионных новостных бренда, но и значительные активы Warner Bros. Discovery в сфере развлечений и Голливуда.

История с покупкой Warner Bros. Discovery компанией Paramount обсуждалась ещё до завершения сделки. Ранее Life.ru сообщал, что Paramount Skydance предложила выкупить Warner Bros. Discovery на более выгодных условиях, оценив сделку примерно в $108 млрд, после того как интерес к активам компании проявила Netflix. Особое внимание в этой истории уделялось телеканалу CNN и позиции администрации Дональда Трампа. Life.ru писал, что Белый дом был не против возможного перехода Warner Bros. Discovery под контроль Paramount Skydance, поскольку от нового владельца ожидали кадровых изменений в руководстве CNN.