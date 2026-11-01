Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки под предлогом прикрепления к поликлинике или открепления от неё. Для обмана злоумышленники используют взломанные аккаунты в мессенджерах. О новой схеме предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты меняют оформление чужой учётной записи, чтобы она выглядела как официальный профиль медицинского учреждения. Затем от имени «поликлиники» рассылают сообщения с предложением перейти по ссылке для подтверждения прикрепления или изменения данных.

После перехода пользователь оказывается на поддельном сайте, где его просят ввести код из СМС. Полученную комбинацию мошенники требуют переслать в чат якобы медицинского учреждения. Таким способом преступники могут получить доступ к аккаунтам жертвы в мессенджерах или на портале «Госуслуги».

В киберполиции подчеркнули, что государственные учреждения не используют социальные сети для подтверждения или обновления персональных данных граждан. В подобных случаях необходимо обращаться непосредственно в организацию, не переходя по подозрительным ссылкам.

Ранее Life.ru рассказывал о другой мошеннической схеме, связанной с медицинскими услугами. Аферисты представлялись сотрудниками поликлиник и предлагали пенсионерам бесплатные лекарства. После получения персональных сведений к обману подключались лжесиловики, которые запугивали пожилых людей и убеждали передать им сбережения.