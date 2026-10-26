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Опубликовано 26 октября, 10:34

«Прикроют телами украинцев»: В России раскрыли истинную цель вступления Киева в НАТО

Эксперт Латышев: Зеленский хочет сделать из Украины таран для будущей войны с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Заявления Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в НАТО якобы сделает Россию безопаснее, могут скрывать совершенно другие планы Киева и его западных партнёров. Такое мнение высказал журналист-международник, обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. Он считает, что украинскую армию могут рассматривать как одну из основных сил в случае возможного военного столкновения Европы с Россией.

«Ведь это, во-первых, таран для будущей войны Европы с Россией, от которой не желающего воевать и учиться воевать европейского обывателя прикроют телами украинцев», — написал Латышев.

По мнению обозревателя, европейские страны наращивают военные расходы, перестраивают оборонную промышленность и усиливают подготовку вооружённых сил, однако население не проявляет особого желания участвовать в потенциальном конфликте. В такой ситуации, полагает эксперт, украинские войска могут представлять для НАТО особую ценность.

Латышев также предположил, что дискуссии о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе отвлекают внимание от более серьёзного вопроса — будущей роли украинской армии в европейской системе безопасности. При этом он допустил, что украинское руководство может преследовать и собственные территориальные цели.

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Ранее Владимир Зеленский назвал нейтралитет Украины и сокращение ВСУ «красными линиями» Киева. Украинский лидер настаивает, что численность армии должна определяться исключительно Киевом. При достаточном финансировании он хотел бы сохранить вооружённые силы численностью 800 тысяч человек, а в качестве гарантий безопасности рассматривает членство в НАТО либо юридически закреплённые обязательства США.

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Юрий Лысенко
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