Заявления Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в НАТО якобы сделает Россию безопаснее, могут скрывать совершенно другие планы Киева и его западных партнёров. Такое мнение высказал журналист-международник, обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. Он считает, что украинскую армию могут рассматривать как одну из основных сил в случае возможного военного столкновения Европы с Россией.

«Ведь это, во-первых, таран для будущей войны Европы с Россией, от которой не желающего воевать и учиться воевать европейского обывателя прикроют телами украинцев», — написал Латышев.

По мнению обозревателя, европейские страны наращивают военные расходы, перестраивают оборонную промышленность и усиливают подготовку вооружённых сил, однако население не проявляет особого желания участвовать в потенциальном конфликте. В такой ситуации, полагает эксперт, украинские войска могут представлять для НАТО особую ценность.

Латышев также предположил, что дискуссии о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе отвлекают внимание от более серьёзного вопроса — будущей роли украинской армии в европейской системе безопасности. При этом он допустил, что украинское руководство может преследовать и собственные территориальные цели.