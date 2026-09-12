Принц Абу-Даби пришёл на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выбрал для переговоров с президентом России Владимиром Путиным традиционные кожаные сандалии. Кадры со встречи показал телеканал Sky News Arabia.

Беседа состоялась в Нью-Дели после заседания лидеров стран БРИКС. В индийской столице в эти дни сохраняется жаркая погода.

Аль Нахайян пришёл на встречу в тёмно-серой гандуре — длинной традиционной мужской одежде. Образ дополнили белый головной платок гутра и тёмные сандалии нааль.

Национальная одежда считается допустимой и на официальных мероприятиях в странах Персидского залива. В приглашениях мужчинам обычно предлагают выбрать между деловым костюмом и традиционным нарядом.

На переговорах Путин и наследный принц обсудили российско-эмиратское сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Этой беседой российский лидер завершил серию двусторонних встреч в Нью-Дели. На полях саммита он также провёл переговоры с руководителями Индии, ЮАР, Египта, Малайзии и Эфиопии.