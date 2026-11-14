Принц Саудовской Аравии приехал в Чечню и посетил район имени Путина
Чечню с рабочей поездкой посетил принц Турки ибн Мухаммед ибн Фахд Аль Сауд, занимающий должность государственного министра Саудовской Аравии и входящий в состав Совета министров королевства. О прибытии высокопоставленного гостя рассказал руководитель региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Принц Саудовской Аравии приехал в Чечню и осмотрел район имени Путина. Видео © Telegram / Kadyrov_95
В поездке принца сопровождал саудовский посол в России Сами Мохаммед А. Альсадхан, имеющий статус чрезвычайного и полномочного представителя королевства.
Знакомство делегации с республикой началось с посещения нового района Грозного, носящего имя российского президента Владимира Путина. Экскурсию для зарубежных гостей провели при участии Кадырова.
Представителям Саудовской Аравии показали территорию района, рассказали, как продвигаются строительные работы, и ознакомили с планами дальнейшей застройки. В частности, им представили проекты будущих объектов.
«Увиденное оставило у уважаемых гостей приятные впечатления», — сообщил Кадыров.
Ранее Life.ru сообщал, что Саудовская Аравия стала страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Делегацию королевства возглавил министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман Аль Сауд. В Россию также прибыли около 200 представителей государственных ведомств, банков и нефтяной компании Saudi Aramco.
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