«Визит к братьям, а не к соседям»: Алиев встретился с Кадыровым в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Азербайджанский лидер заявил, что рад вновь видеть гостя и рассчитывает на плодотворный визит.

«Братские отношения между нашими народами, как мы хорошо знаем, имеют древнюю историю, и сегодня мы демонстрируем солидарность, дружбу, сотрудничество», — сказал Алиев.

Кадыров в ответ отметил, что Азербайджан и Чечню связывает многое. Он напомнил об отношениях между Гейдаром Алиевым и Ахматом Кадыровым и назвал свою поездку «визитом к братьям, а не к соседям».

Во время беседы глава Чечни также вновь выразил соболезнования из-за крушения самолёта Баку — Грозный в декабре 2024 года. По его словам, трагедия стала общей болью для чеченского и азербайджанского народов.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что их отцы стояли у истоков современных отношений между народами. Он также отметил, что сохранение памяти об Ахмате Кадырове в Чечне и Гейдаре Алиеве в Азербайджане отражает уважение к традициям и людям, сыгравшим ключевую роль в развитии республик.

После встречи Алиев и Кадыров посетили «Белый город Баку», где главе Чечни рассказали о развитии бывшей промышленной территории. Позднее состоялся совместный обед.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Ильхам Алиев вместе покинули зал после завершения Каспийского экологического саммита в Туркмении. Это был уже второй контакт лидеров вне официальных заседаний во время поездки. Днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин и Алиев отдельно пообщались «на ногах» на полях саммита СНГ.