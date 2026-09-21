Принцесса Ганноверская появилась в платье Givenchy, которое носила её бабушка

Принцесса Александра Ганноверская, недавно объявившая о помолвке, появилась в золотом платье Givenchy, которое когда-то носила её бабушка — Грейс Келли. Фотографии образа она опубликовала в соцсетях, сообщает Daily Mail.

27-летняя Александра выбрала длинный наряд с блестящим декором, глубоким вырезом на спине и расклешённым подолом. Образ она дополнила распущенными волосами и золотым браслетом с бриллиантами.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alex.hanover

Грейс Келли впервые надела это платье в 1962 году — на гала-вечере накануне свадьбы будущего короля Испании Хуана Карлоса I и Софии.

«Мне удалось надеть платье бабушки из 60-х», — написала Александра в публикации, назвав наряд архивным Givenchy.

Снимками принцесса поделилась почти с 49 тысячами подписчиков. Александра — дочь принцессы Каролины Монакской и внучка голливудской актрисы Грейс Келли, ставшей княгиней Монако.

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