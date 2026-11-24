На Дальнем Востоке планируют ввести принцип «бери или плати» при оплате услуг по передаче электроэнергии. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки во Владивосток. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, на первом этапе механизм затронет только потребителей, которые будут впервые подключаться к электрическим сетям.

Оплачивать услуги предлагается исходя из фиксированного соотношения фактически оплачиваемой мощности и максимальной мощности, которую потребитель заявил при технологическом присоединении к электросетям.

Иными словами, при расчётах будет учитываться не только фактическое потребление электроэнергии, но и заранее заявленные мощности подключения.

Кроме того, правительству предстоит оценить возможность распространения нового порядка на всех потребителей. Доклад по этому вопросу кабмин должен представить до 1 февраля 2027 года.

Поручение стало частью мер по развитию энергетической инфраструктуры Дальнего Востока. Оно предусматривает изменение подхода к оплате услуг по передаче электричества и использованию заявленных сетевых мощностей.