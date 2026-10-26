«Принцип эстоппеля»: Полковник раскрыл, почему Маск не может просто откреститься от атак ВСУ

Заявления Илона Маска о недопустимости использования Starlink для ударов по России могут быть попыткой дистанцироваться от военных операций ВСУ, которые годами пользовались спутниковой связью SpaceX. Такое мнение высказал полковник запаса, бывший глава МГБ ДНР и обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. Он считает, что предприниматель не мог не понимать, для каких целей украинские военные применяют его технологии.

«Когда SpaceX выключала Starlink вблизи Крыма — о чём заявил сам Маск, — компания чётко демонстрировала, что знает, где и для каких операций используются терминалы», — отметил Пинчук.

По мнению обозревателя, возможность ограничивать спутниковую связь в отдельных районах свидетельствует об осведомлённости SpaceX о военном применении системы. Поэтому нынешние заявления Маска Пинчук рассматривает как политический манёвр, призванный снять с предпринимателя ответственность за прежние решения компании.

В подтверждение своей позиции эксперт сослался на принцип эстоппеля. В праве он предполагает, что сторона при определённых обстоятельствах не может занимать позицию, противоречащую её прежнему поведению, если другие участники правоотношений обоснованно на него полагались. По оценке Пинчука, многолетнее предоставление Украине спутниковой связи ставит под сомнение попытки Маска представить себя сторонним наблюдателем.

Маск также разграничил коммерческий Starlink и специализированную систему Starshield, которая используется для военных задач. По его утверждению, решения об использовании Starshield принимает правительство США. При этом предприниматель признал критическую зависимость украинской армии от спутниковой связи SpaceX.