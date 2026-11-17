Подозрения жительницы Магадана, которая увидела в бывшем сожителе разыскиваемого орского маньяка Валерия Андреева, не подтвердились. Генетическая экспертиза и проверка отпечатков пальцев не выявили совпадений с данными преступника.

Правоохранители проверили 58-летнего мужчину по имени Натан после заявления его бывшей гражданской жены. У него взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев, которые сравнили с материалами, имеющимися у следствия по делу Андреева. Результаты оказались отрицательными, пишет «База».

Валерий Андреев находится в розыске с 2012 года. Бывшего дальнобойщика из Орска подозревают в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин в Оренбургской области. Его местонахождение до сих пор неизвестно. За информацию, которая поможет задержать разыскиваемого, МВД РФ объявляло вознаграждение в размере миллиона рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о подозрениях жительницы Магадана. Женщина утверждала, что обнаружила у бывшего сожителя шрамы, которые сочла следами пластической операции. Она также сообщала о сумке с пятнами, похожими на кровь, и просила правоохранителей изучить находку. Дополнительные вопросы вызвали неоднократная смена мужчиной имени, фамилии и отчества, а также его противоречивые рассказы о прошлом.