«Приобретает черты катастрофы»: Академик раскрыл, чем грозит таяние вечной мерзлоты
Академик Клименко: Деградация вечной мерзлоты угрожает инфраструктуре РФ
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Под двумя третями территории России — 10,5 млн квадратных километров — лежит вечная мерзлота. И её разрушение угрожает не отдельным зданиям, а целым инфраструктурным системам: жилым домам, трубопроводам, нефтегазовым промыслам и аэродромам. Об этом предупредил академик РАН, профессор МЭИ Владимир Клименко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По его словам, деградация мерзлоты идёт постепенно, но временами последствия «приобретают черты катастрофы». Пример тому — авария на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Из-за просадки основания резервуара, связанной с растеплением грунтов, разлилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоёмы, а Росприроднадзор оценил экологический ущерб почти в 148 млрд рублей.
Клименко подчёркивает: под угрозой оказываются не отдельные объекты, а целые системы, построенные на грунтах, которые раньше считались надёжным основанием. Россия особенно уязвима из-за огромной площади мерзлоты — почти две трети страны.
А ранее Life.ru рассказывал, что почти 300 км дорог на Ямале оказались под угрозой из-за мерзлоты и метана. По мере оттаивания подземного льда грунт теряет устойчивость, проседает и сползает по склонам. Подобные процессы способны создавать угрозу для построенных на нём сооружений.