Под двумя третями территории России — 10,5 млн квадратных километров — лежит вечная мерзлота. И её разрушение угрожает не отдельным зданиям, а целым инфраструктурным системам: жилым домам, трубопроводам, нефтегазовым промыслам и аэродромам. Об этом предупредил академик РАН, профессор МЭИ Владимир Клименко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, деградация мерзлоты идёт постепенно, но временами последствия «приобретают черты катастрофы». Пример тому — авария на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Из-за просадки основания резервуара, связанной с растеплением грунтов, разлилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоёмы, а Росприроднадзор оценил экологический ущерб почти в 148 млрд рублей.

Клименко подчёркивает: под угрозой оказываются не отдельные объекты, а целые системы, построенные на грунтах, которые раньше считались надёжным основанием. Россия особенно уязвима из-за огромной площади мерзлоты — почти две трети страны.