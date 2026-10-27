Природа ожила после изгнания крыс и свиней: На остров Самоа впервые за десятилетия вернулись черепахи

Морские черепахи спустя десятилетия вновь начали гнездиться на тихоокеанском острове Нуутеле, принадлежащем Самоа. Это произошло после того, как экологи избавили территорию от инвазивных крыс и одичавших свиней. О первых результатах восстановления природы сообщила организация Island Conservation.

Изменения заметны и среди птиц. Уже через месяц после удаления завезённых животных специалисты обнаружили в зарослях папоротников несколько гнёзд с яйцами редких земляных голубей. Также исследователи нашли гнездо самоанского скворца и зафиксировали признаки размножения других местных пернатых.

Оживают и тропические леса острова. Там, где раньше молодые деревья практически не появлялись, теперь землю покрывают всходы местных растений. По словам руководителя проекта Поля Жака, некоторые сеянцы уже выросли до колена.

Восстановление природы помогло и жителям Самоа. На Нуутеле вновь удаётся выращивать гигантское таро — тропическое растение со съедобными клубнями, урожай которого прежде получить не получалось. Одна из местных семей также выращивает бананы, ананасы и папайю.

Ещё одним открытием стал сухопутный краб, которого ранее на острове не встречали. Экологи рассчитывают, что после исчезновения инвазивных хищников численность крабов продолжит расти.

Для восстановления острова специалисты и местные жители провели 12 экспедиций с марта 2025 года по май 2026-го, проработав на Нуутеле более 130 дней. В дальнейшем здесь планируют создать новую популяцию редкой самоанской птицы мао, находящейся под угрозой исчезновения. Проект рассчитан до 2032 года.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей проблеме на американском острове Санта-Каталина. Там экологи добились разрешения на сокращение популяции завезённых около ста лет назад оленей-мулов. Животные поедают местные кустарники, из-за чего территорию постепенно захватывают легковоспламеняющиеся травы. Решение вызвало протесты жителей и зоозащитников, однако специалисты считают сокращение численности оленей необходимым для защиты островной экосистемы.