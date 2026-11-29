Американские учёные обнаружили редкую группу нейронов головного мозга, активация которых ускоряет засыпание. Открытие дополняет прежние представления о механизмах перехода от бодрствования ко сну. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Особое внимание специалисты уделили нейронам Sst-Chodl. Эти клетки обладают длинными отростками, благодаря которым способны влиять на обширные участки коры головного мозга и синхронизировать их активность.

В ходе экспериментов на мышах исследователи заметили, что активность этих нейронов возрастает во время спокойного бодрствования и медленного сна. При искусственной стимуляции клеток животные быстрее засыпали и дольше спали.

Подобные нейроны присутствуют и у человека, однако их роль в процессе засыпания людей ещё предстоит изучить.

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