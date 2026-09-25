Природный пожар угрожает населённому пункту Губерля в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Природный пожар угрожает населённому пункту Губерля в Оренбуржье. Видео © Инфоцентр Оренбуржья-56

«К тушению привлечено порядка 60 человек и 18 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области», — говорится в сообщении.

Огнеборцы сейчас защищают Губерлю от распространяющегося ландшафтного пожара. В МЧС подчеркнули, что сохраняется угроза перехода огня на населённый пункт. Для жителей уже подготовили транспорт на случай эвакуации.

«В Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбуржья произошло загорание сухой растительности. Огненный фронт составляет порядка одного километра. Из-за сильного порывистого ветра до 11 метров в секунду произошёл переход пожара через автодорогу. Существует угроза населённому пункту», — написали представители МЧС.

Накануне региональное управление МЧС предупреждало о повышенном риске природных пожаров в Оренбургской области.

Ранее Life.ru рассказывал о крупном ландшафтном пожаре под Бахчисараем, где огонь охватил 40 гектаров и угрожал селу Почтовое. Пожарным удалось снять угрозу населённому пункту, несмотря на сильный ветер.