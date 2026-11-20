Пентагон обнародовал новую партию рассекреченных материалов с неопознанными объектами возле кораблей на Ближнем Востоке. Среди опубликованных записей оказались видео, предположительно снятые американскими военными в 2020 и 2026 годах.

Пентагон опубликовал новые видео НЛО возле кораблей на Ближнем Востоке. Видео © Архив видеозаписей Пентагона

На одном из роликов неизвестный объект перемещается на фоне крупного судна. По очертаниям оно напоминает танкер или авианосец. Согласно описанию американского оборонного ведомства, кадры были получены в 2020 году на Ближнем Востоке, однако точное место съёмки не раскрывается.

Другая запись датирована январём 2026 года. На видео продолжительностью около минуты можно заметить несколько движущихся объектов, предположительно находящихся над водной поверхностью. Их происхождение и природа остаются неустановленными.

Материалы размещаются в официальном архиве Пентагона, посвящённом неопознанным аномальным явлениям. Американские военные используют этот термин для обозначения объектов и событий, которые пока не получили однозначного объяснения.

Публикация рассекреченных файлов началась в мае 2026 года после соответствующего обещания президента США Дональда Трампа. С тех пор в открытый доступ поступили десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. В Пентагоне заявляли о намерении пополнять архив новыми документами каждые несколько недель.