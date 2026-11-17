Предполагаемые участники подрыва «Северных потоков» отличались от обычных клиентов яхтенного проката отсутствием запасов пива и неожиданно быстрым оформлением судна. Об этом рассказал сотрудник чартерной компании Mola Yachting на заседании Высшего земельного суда Гамбурга, передаёт РИА «Новости».

По словам 38-летнего работника фирмы, в конце августа 2022 года он встречал арендаторов парусной яхты «Андромеда» в порту Росток-Варнемюнде. Как полагает немецкое следствие, именно это судно впоследствии использовалось при подготовке диверсии на газопроводах в Балтийском море.

За яхтой пришли двое или трое мужчин спортивного телосложения, которым на вид было от 40 до 50 лет. Все они носили короткие стрижки, женщин среди прибывших не оказалось. Свидетель отметил, что обычно многодневные морские прогулки заказывают мужчины среднего возраста с большим запасом пива, однако у этих клиентов не было алкоголя.

«Когда они пошли к яхте, у одного из них была большая дорожная сумка», — вспомнил сотрудник чартерной компании.

После прибытия арендаторы приступили к приёмке судна. Процедура прошла необычно быстро: мужчины уверенно ориентировались на борту и практически не нуждались в пояснениях представителя фирмы.

«Им было всё в основном понятно, и они задавали мало вопросов», — отметил свидетель.

При этом работник Mola Yachting признался, что за прошедшие четыре года многие подробности той встречи стёрлись из его памяти. По его словам, ни внешность, ни одежда мужчин в тот момент не вызвали у него подозрений.

Показания прозвучали на седьмом заседании суда по делу «Северных потоков». Взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года.