«Пришло время извиниться»: Финский депутат призвал Евросоюз одуматься насчёт России
Финский депутат Мема призвал Евросоюз извиниться перед Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Евросоюзу следует признать, что попытки изолировать Россию не принесли желаемого результата, и принести Москве извинения. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.
«Россия твёрдо держит позиции на международной арене, несмотря на то, что Евросоюз пытался нанести стране стратегическое поражение и изолировать её... Пришло время ЕС извиниться перед Россией», — написал политик.
Так Мема отреагировал на публикацию постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. Российский дипломат обратил внимание на слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который признал, что Европе не удалось изолировать Москву.
Норвежский премьер ранее подвергся критике со стороны европейских коллег из-за телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. В ответ Стёре заявил, что отсутствие прямых контактов с Москвой не означает её международной изоляции.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвал европейских политиков признать неудачу попыток изолировать Россию. Он подчеркнул, что Кремль не находится в международной изоляции, несмотря на прекращение прямого диалога с рядом европейских столиц.
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