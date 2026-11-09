Евросоюзу следует признать, что попытки изолировать Россию не принесли желаемого результата, и принести Москве извинения. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Россия твёрдо держит позиции на международной арене, несмотря на то, что Евросоюз пытался нанести стране стратегическое поражение и изолировать её... Пришло время ЕС извиниться перед Россией», — написал политик.

Так Мема отреагировал на публикацию постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. Российский дипломат обратил внимание на слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который признал, что Европе не удалось изолировать Москву.

Норвежский премьер ранее подвергся критике со стороны европейских коллег из-за телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. В ответ Стёре заявил, что отсутствие прямых контактов с Москвой не означает её международной изоляции.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвал европейских политиков признать неудачу попыток изолировать Россию. Он подчеркнул, что Кремль не находится в международной изоляции, несмотря на прекращение прямого диалога с рядом европейских столиц.