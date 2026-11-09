В детском саду Владикавказа уволили воспитательницу после происшествия, в результате которого четырёхлетний мальчик получил тяжёлые ожоги кипятком. Руководителю дошкольного учреждения объявили выговор. Об этом сообщило Министерство образования и науки Северной Осетии — Алании по итогам служебной проверки.

«По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор. В адрес учредителя учреждения — управления образования города Владикавказа — направлено официальное представление», — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошёл ещё 30 сентября в детском саду № 71. По словам родственников пострадавшего, воспитательница вскипятила воду в электрическом чайнике прямо в помещении, где находились дети. Когда женщина переносила кипяток, она столкнулась с мальчиком, в результате чего горячая вода вылилась на ребёнка.

Малыш получил ожоги лица, лба, шеи, правого плеча и грудной клетки. По данным местных СМИ, поражения I–III степени затронули около 15% поверхности тела. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

Позднее из-за тяжести травм мальчика перевезли в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского. Там он перенёс несколько хирургических вмешательств, включая операцию по пересадке кожи.

Родственники ребёнка утверждают, что руководство детского сада пыталось ограничить обсуждение произошедшего. По их словам, родителям запрещали поднимать тему в общих чатах и предлагали обращаться к администрации только в личных сообщениях. Семья пострадавшего направила заявления в правоохранительные и надзорные органы, потребовав установить все обстоятельства случившегося.

Близкие мальчика также намерены выяснить, почему воспитательница кипятила воду в группе с маленькими детьми и переносила чайник через помещение, где находились воспитанники. Обстоятельства происшествия проверяют компетентные органы.

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