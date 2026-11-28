Украинский военнослужащий признался в убийстве девятилетнего мальчика в Константиновке ДНР, заподозрив ребёнка в передаче информации о позициях ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец из города Андрей Шабанов.

По словам мужчины, речь идёт о военнослужащем с позывным Змей, с которым он лично разговаривал. Военный сам рассказал ему о произошедшем.

«Он начал рассказывать, что застрелил, что пришлось застрелить девятилетнего мальчика, потому что он сдавал украинские позиции», — сообщил беженец.

Шабанов уточнил, что, согласно рассказу предполагаемого участника событий, убийство произошло в микрорайоне «Квартал» неподалёку от железнодорожного вокзала Константиновки.

Ранее Life.ru писал о рассказе беженки из Константиновки, которая заявила об угрозах со стороны ВСУ за использование русского языка. По словам женщины, украинские военные называли оставшихся горожан «ждунами» и угрожали им расправой. Она также утверждала, что её автомобиль подвергался атакам беспилотников во время развоза хлеба.