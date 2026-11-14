Налоговая служба подала иск к бывшему депутату Осинской городской думы Пермского края, бизнесмену и актёру сериала «Реальные пацаны» Армену Бежаняну. Причиной разбирательства стало название принадлежащей ему компании «Гослесхоз», которое, по мнению налоговиков, может создавать впечатление связи предприятия с государством. Об этом сообщает URA.ru.

Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Пермскому краю обратилась в региональный арбитражный суд с требованием обязать Бежаняна изменить фирменное наименование общества. Ответчиками по делу выступают сам предприниматель и принадлежащее ему ООО.

«Участнику ООО «Гослесхоз» Бежаняну Армену Вруйровичу о понуждении к изменению фирменного наименования общества, возложении обязанности по изменению наименования на участника общества», — говорится в карточке судебного дела.

По информации источников издания, претензии связаны с использованием частицы «гос». Она может ассоциироваться с государственными структурами, хотя компания Бежаняна является частной.

Статья 1473 Гражданского кодекса РФ устанавливает ограничения на использование официальных наименований органов власти и отдельных слов, связанных с государством. При этом наличие частицы «гос» само по себе не означает нарушения: суд должен оценить конкретное название и возможность введения потребителей в заблуждение.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 27 января 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал о лишении Армена Бежаняна депутатского мандата после судебного приговора. Широкой аудитории предприниматель известен по роли Арменки — отчима главного героя Коляна в сериале «Реальные пацаны». Помимо актёрской карьеры, Бежанян занимался бизнесом и участвовал в политической жизни Пермского края.