Актёра сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна лишили мандата депутата думы Осинского округа Пермского края. О досрочном прекращении своих полномочий артист сообщил на странице во «ВКонтакте».

Решение приняли 12 ноября на внеочередном заседании местной думы. За лишение Бежаняна депутатских полномочий проголосовали 12 человек, один воздержался. Сам актёр в голосовании не участвовал.

Основанием стал вступивший в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении правил охраны и использования недр. Согласно законодательству о местном самоуправлении, такое судебное решение влечёт досрочное прекращение полномочий муниципального депутата. Бежанян занимал депутатское кресло с 2019 года.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела против артиста весной 2025 года. Следствие установило нарушения при добыче песчано-гравийной смеси на Ирьяковском месторождении в Тулвинском заливе Воткинского водохранилища. Работы проводила компания «Гослесхоз», которой руководил Бежанян. По материалам дела, с января по апрель 2024 года предприятие добыло более 301 тысячи кубометров сырья без необходимых согласований с Росрыболовством.

В августе 2026 года Осинский районный суд признал актёра виновным и назначил ему 400 часов обязательных работ. Однако от отбывания наказания его освободили из-за истечения срока давности. Сам Бежанян вину отрицал и настаивал на пересмотре дела.

Позднее Пермский краевой суд оставил приговор без изменений. 8 октября апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты и представление прокуратуры. В силу также вступило решение о взыскании с артиста 139,7 миллиона рублей за причинённый природе ущерб. Адвокат Татьяна Зверева тогда сообщила о намерении обратиться в кассационный суд.

Помимо актёрской и предпринимательской деятельности, Бежанян пытался строить политическую карьеру на федеральном уровне. В июле Life.ru писал о его выдвижении кандидатом в Госдуму от «Справедливой России» по Пермскому одномандатному округу № 62. Широкой публике артист известен по роли Арменки — отчима главного героя Коляна в сериале «Реальные пацаны».