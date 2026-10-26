«Реальные пацаны» возвращаются: как выглядели бы герои сериала, если бы их снимали сегодня

23 октября генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов объявил, что «Реальные пацаны» вернутся на экраны. Сериал о пермском парне Коляне и его друзьях выходил с 2010 по 2023 год, и за это время его актёры повзрослели вместе со зрителями. Life.ru решил представить, какими были бы герои и знакомые кадры, если бы сериал снимали прямо сейчас. Мы собрали фотографии актёров в их нынешнем облике, поигрались с машиной времени, а заодно вспомнили, как сложилась их жизнь после «Пацанов».

Николай Наумов, он же Колян

Николай Наумов: каким был бы Колян сегодня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В современном кадре Колян уже не парень из пермского двора, а отец троих детей, которому за сорок. Николай Наумов родился в Перми в 1982 году, окончил суворовское училище и поступил на факультет иностранных языков педуниверситета. Переводчиком он так и не стал: сначала его затянул КВН, а потом главная роль на ТНТ. После сериала были «Няньки», «Корпоратив», «Бедные люди» и «Волшебный участок». Пробовал он и бизнес: приложение для будущих водителей и бренд спортивной одежды.

С женой Альбиной Наумов познакомился ещё студентом, у пары дочь и два сына. Семью он старается не выставлять напоказ, зато охотно говорит о благотворительности. В 2021 году вместе с Селивановым он выиграл в «Форте Боярд» больше 600 тысяч рублей и отдал часть денег детским фондам. Сегодня «Реальных пацанов» пересматривают как приметы эпохи, наравне с другими хитами того времени. Life.ru вспоминал семь российских сериалов десятых, которые мы обожали всей страной.

Вован в 2026 году: Владимир Селиванов

Владимир Селиванов в образе Вована спустя годы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если бы Вован появился в кадре сегодня, рядом с ним стоило бы поставить гитару. Владимир Селиванов родился в 1985 году в Лысьве, играл в КВН и стал резидентом Comedy Club. Кроме «Пацанов», у него есть роли в спортивной драме «Воин» и сериалах «Сладкая жизнь» и «Бедные люди». Музыкального образования у актёра нет, но он давно поёт под псевдонимом VAVAN, выпускает синглы и записывал треки с Ноггано и группой «Руки Вверх!».

Перемены у Селиванова и в семье. В 2023 году он развёлся с женой Викторией, от этого брака у него дочь Ева. Новой спутницей актёра стала блогер Александра Калмыкова, весной 2024 года у пары родился сын Кирилл. У Александры двое детей от первого брака, и Селиванов говорит, что любит всех четверых одинаково. Расставание с бывшей женой прошло не гладко: осенью 2024 года актёр обратился в суд, чтобы определить, с кем будет жить его дочь.

Антон Богданов сменил Антоху на режиссёрское кресло

Антон Богданов: Антоха по другую сторону камеры. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рыжий Антоха в современной версии сериала вполне мог бы оказаться по другую сторону камеры. Богданов родился в 1984 году в Кировске Мурманской области, а в Перми учился на режиссёра массовых мероприятий. Через несколько сезонов он покинул основной состав, потому что не хотел остаться заложником одной роли. Потом были «Джентльмены, удачи!», франшиза «Ёлки», «Т-34», «Полярный», «Майор Гром: Чумной доктор» и главная роль в комедии «Второй брак».

Сериальный Антоха в финале стал режиссёром, но реальный опередил его. В 2021 году Богданов сам снял комедию «Нормальный только я», где сыграли Константин Хабенский и Максим Виторган. От первого брака у актёра есть сын Демьян. В 2023 году Богданов женился на Лауре Кемстач, владелице сети фитнес-клубов. Её сын Леон тоже актёр: зрители знают его по роли Пальто в «Слове пацана». С отчимом у юноши сложились тёплые отношения.

Зоя Бербер: Лера сегодня

Зоя Бербер: Лера в нынешнем облике. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лера в нынешнем кадре стала мамой двоих детей и актрисой с длинным списком ролей. Зоя Бербер родилась в Перми и ради сериала в 2010 году ушла с третьего курса театрального вуза, о чём не жалеет. Потом она снималась в комедиях «Девушки бывают разные», «Стендап под прикрытием», «Гусар» и в сериале «Душегубы». От брака с креативным продюсером «Пацанов» Александром Синегузовым у неё дочь Надя. Бывшие супруги прожили вместе 11 лет и остались друзьями.

В начале 2024 года Бербер вышла замуж за актёра Максима Белбородова, а летом родила сына. На съёмки она вернулась через две недели после родов. О продолжении «Пацанов» актриса раньше говорила осторожно и сомневалась, что коллеги согласятся. Позже она уже допускала полнометражный фильм. Время меняет не только пермских героев: Life.ru показывал, как изменились актёры «Властелина колец» за 25 лет и кого из них уже нет в живых.

Из Верещагина в большое кино: Валентина Мазунина

Валентина Мазунина: Валюха спустя годы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Валюха, подруга Вована, сегодня смотрелась бы в кадре как звезда кинокомедий. Валентина Мазунина родилась в Верещагине, начинала в пермском ТЮЗе, а в 2012 году переехала в Москву. Через год роль Ксюхи в «Горько!» сделала её знаменитой. Потом были «Одноклассницы», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Стендап под прикрытием», главная роль в «Оффлайне» и двойник Екатерины II в «Иван Васильевич меняет всё». Замуж актриса пока не вышла.

Мама Коляна стала мамой в 53

Марина Федункив: мама Коляна сегодня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Маму главного героя сыграла Марина Федункив, выпускница Пермского института культуры. Начинала она в команде КВН «Добрянка», а с 2013 по 2019 год выступала в Comedy Woman. Ещё она работает диджеем и с 2016 года записывает песни. В 2021 году Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, а в октябре 2024 года родила первого ребёнка, сына Теодора. Короткие сценки давно стали отдельным жанром, и Life.ru рассказывал, как миниатюры стали главным делом Аркадия Райкина.

Кого уже нет с нами

Новые кадры с главными героями собрать удалось: все исполнители ключевых ролей живы. А вот актёров второго плана и эпизодов сериал потерял немало: за эти годы умерли около десяти человек. Трое из них ушли за последний год. В декабре 2025 года после инсульта в 45 лет умер Дмитрий Красильников, который играл Андрея, друга Вики. В феврале 2026 года в 50 лет не стало Михаила Синтина, а в апреле в 40 лет умер Рамиль Мубинов, которого зрители помнят и по «Мажору».

Новые серии покажут, получится ли у пермских героев вернуть прежнее обаяние. За годы паузы их исполнители стали режиссёрами, музыкантами, многодетными родителями и звёздами большого кино. Когда сериал действительно вернётся, Колян и его друзья выйдут к зрителю уже совсем другими людьми, и наша подборка показывает, какими именно. Время меняет и мировых звёзд: Life.ru собрал знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости по разным причинам.