Колян не поможет: Звезде «Реальных пацанов» выставили счёт на 140 миллионов

Звезду сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна обязали выплатить почти 140 млн рублей за ущерб природе при добыче песка и гравия в Пермском крае. Апелляционный суд оставил приговор актёру и депутату Осинской городской думы без изменений. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Суд установил, что принадлежащая Бежаняну компания «Гослесхоз» добыла 301,4 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси на Ирьяковском месторождении в районе города Осы. Работы велись с января по апрель 2024 года в Тулвинском заливе Воткинского водохранилища.

При этом у предприятия была лицензия на пользование недрами, однако добычу проводили без необходимого согласования с Росрыболовством. Ведомство ранее отказало в проведении работ на месторождении до 2033 года. Причинённый окружающей среде ущерб оценили в 139,7 млн рублей.

Ещё в августе Бежаняна приговорили к 400 часам обязательных работ, но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Сам актёр потребовал оправдания, а прокуратура настаивала на отмене приговора и новом рассмотрении дела.

Однако 8 октября Пермский краевой суд отклонил апелляционные жалобы обеих сторон. Решение о взыскании с Бежаняна 139,7 млн рублей в местный бюджет вступило в законную силу. Адвокат артиста Татьяна Зверева сообщила, что защита намерена обратиться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Ранее Life.ru рассказывал о возбуждении уголовного дела против Армена Бежаняна в апреле 2025 года. Тогда проверка деятельности его предприятия выявила нарушения при разработке месторождения. Сам бизнесмен отрицал вину и называл преследование попыткой испортить его репутацию. В мае 2026 года дело поступило на рассмотрение Осинского районного суда. Представлять потерпевшую сторону поручили начальнику отдела геологического надзора краевого Минприроды Виктору Камраду, проверка которого послужила основанием для расследования.