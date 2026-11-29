Судебные приставы в России продолжают взыскивать с оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс* более 630 тысяч рублей. Основная часть задолженности связана с неуплаченными налогами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы исполнительных производств.

Сейчас в отношении артистки действуют два исполнительных производства. Общая сумма взысканий составляет около 631 тысячи рублей. Помимо налоговой задолженности, речь идёт об иных имущественных требованиях.

По информации агентства, с сентября 2022 года по октябрь 2026-го приставы возбудили в отношении Максаковой-Игенбергс* три исполнительных производства. Одно из них завершилось в апреле 2025 года без взыскания задолженности.

Причиной стало отсутствие имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Приставы не смогли обнаружить активы певицы, необходимые для погашения долга.

Между тем за последние годы в отношении артистки возбуждали восемь исполнительных производств, шесть из которых впоследствии прекратили. Общая сумма взысканий по этим делам превышает 1,4 миллиона рублей. При этом по двум остающимся открытыми производствам задолженность составляет более 631 тысячи рублей, в том числе почти 609 тысяч по налогам.

Мария Максакова-Игенбергс* проживает за пределами России. В мае 2023 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов. Ранее в отношении артистки также выносились судебные решения по другим делам.

Ранее Life.ru писал, что суд в Москве удовлетворил требование ФНС о взыскании задолженности с Марии Максаковой*. Решение было принято в мае 2025 года, однако точный размер налогового долга тогда не раскрывался. Параллельно певица проходила фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к деятельности против государственной безопасности России.

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