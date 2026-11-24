Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Соответствующее постановление вынес Пресненский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов в своём Telegram-канале.

Артистку признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

Это не первое судебное разбирательство с участием певицы в России. Ранее её уже привлекали к административной ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах.

Мария Максакова-Игенбергс* (родилась 24 июля 1977 года в Мюнхене) — оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра и экс-депутат Государственной думы России. В конце 2016 года вместе с мужем, бывшим депутатом Денисом Вороненковым, переехала на Украину. В марте 2017 года Вороненков был застрелен в центре Киева. После переезда Максакова* неоднократно выступала с резкой критикой России и поддерживала Украину. В мае 2023 года Минюст России включил певицу в реестр иностранных агентов.

Ранее Life.ru сообщал, что сумма штрафов, назначенных иностранным агентам в России, за девять месяцев 2026 года превысила 14,8 миллиона рублей. По данным Роскомнадзора, это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь ведомство составило 189 административных протоколов в отношении иноагентов.

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