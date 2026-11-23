В России резко выросла сумма штрафов, назначенных иностранным агентам за нарушения законодательства. За девять месяцев 2026 года суды взыскали с них более 14,8 миллиона рублей — на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные Роскомнадзор предоставил газете «Известия».

С января по сентябрь надзорное ведомство составило 189 административных протоколов в отношении иноагентов. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 7,4%. Таким образом, число выявленных нарушений выросло сравнительно умеренно, тогда как общая сумма назначенных штрафов подскочила значительно сильнее.

Чаще всего поводом для привлечения к ответственности становилось несоблюдение требований об обязательной маркировке материалов. Кроме того, в Роскомнадзоре указали на нарушения, связанные с пропагандой ЛГБТ* и смены пола.

При этом по отдельным категориям нарушений статистика, напротив, пошла на спад. За распространение материалов иноагентов без положенной маркировки либо с нарушениями правил её размещения составили 73 протокола — на 52% меньше, чем годом ранее. Ещё 37 протоколов оформили в отношении лиц, связанных с организациями-иноагентами, что на 35% ниже прошлогоднего показателя.

На фоне увеличения штрафов продолжает расширяться и реестр Минюста. По данным на 20 ноября, за всё время в него внесли 1304 физических лица и организации, причём 263 из них впоследствии исключили. Только с начала 2026 года перечень пополнился 179 новыми записями.

Первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин обратил внимание на сохраняющиеся проблемы с выполнением установленных требований. По его мнению, контролирующим органам необходимо продолжать системную работу по обеспечению соблюдения законодательства об иностранных агентах.