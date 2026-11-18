В Германии проверяют возможное давление на депутатов ХДС из-за голосования за «Альтернативу для Германии» (АдГ). Подробности расследования раскрыл портал Focus Online.

Поводом стало закрытое заседание фракции 13 октября в Магдебурге. На встрече присутствовали 13 парламентариев, включая премьер-министра Саксонии-Анхальт Свена Шульце. Один из участников раздал заранее подготовленные бланки, в которых предлагалось под присягой подтвердить отсутствие договорённостей с АдГ. Также требовалось заверить, что 6 октября никто из подписантов не поддерживал Тобиаса Рауша на пост председателя ландтага и Ханса-Томаса Тильшнайдера на должность его заместителя.

В документе содержалось условие об отказе от мандата, если указанные сведения впоследствии окажутся ложными. Именно этот пункт заинтересовал правоохранителей, поскольку подобное требование может нарушать конституционные принципы свободы депутатской деятельности и тайны голосования. Следователи направили присутствовавшим анкеты из 23 вопросов, чтобы установить автора инициативы и выяснить, оказывалось ли на них принуждение.

Как рассказали изданию участники собрания, предложение вызвало возражения и в итоге было отклонено по инициативе парламентского секретаря Штефана Руланда. Шульце комментировать произошедшее отказался.

Жалоба на неизвестное лицо поступила в полицию ещё 13 октября, а прокуратура Магдебурга получила несколько обращений о возможном принуждении членов конституционного органа. Надзорное ведомство пока изучает материалы и собственного уголовного дела не возбуждало.