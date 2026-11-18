Присяга вместо доверия: В Германии расследуют попытку выбить из депутатов признания о голосах за АдГ
Focus: В Германии расследуют возможное принуждение депутатов ХДС из-за АдГ
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В Германии проверяют возможное давление на депутатов ХДС из-за голосования за «Альтернативу для Германии» (АдГ). Подробности расследования раскрыл портал Focus Online.
Поводом стало закрытое заседание фракции 13 октября в Магдебурге. На встрече присутствовали 13 парламентариев, включая премьер-министра Саксонии-Анхальт Свена Шульце. Один из участников раздал заранее подготовленные бланки, в которых предлагалось под присягой подтвердить отсутствие договорённостей с АдГ. Также требовалось заверить, что 6 октября никто из подписантов не поддерживал Тобиаса Рауша на пост председателя ландтага и Ханса-Томаса Тильшнайдера на должность его заместителя.
В документе содержалось условие об отказе от мандата, если указанные сведения впоследствии окажутся ложными. Именно этот пункт заинтересовал правоохранителей, поскольку подобное требование может нарушать конституционные принципы свободы депутатской деятельности и тайны голосования. Следователи направили присутствовавшим анкеты из 23 вопросов, чтобы установить автора инициативы и выяснить, оказывалось ли на них принуждение.
Как рассказали изданию участники собрания, предложение вызвало возражения и в итоге было отклонено по инициативе парламентского секретаря Штефана Руланда. Шульце комментировать произошедшее отказался.
Жалоба на неизвестное лицо поступила в полицию ещё 13 октября, а прокуратура Магдебурга получила несколько обращений о возможном принуждении членов конституционного органа. Надзорное ведомство пока изучает материалы и собственного уголовного дела не возбуждало.
Ранее Life.ru сообщал, что 6 октября представитель АдГ Тобиас Рауш впервые в истории партии возглавил земельный парламент Германии. Его кандидатуру поддержали 48 из 82 депутатов, хотя сама политическая сила и выступивший на её стороне «Союз Сары Вагенкнехт» располагали лишь 44 голосами. Из-за тайного характера процедуры установить, кто обеспечил дополнительные голоса, оказалось невозможно. Руководство ХДС рекомендовало своим представителям воздержаться, однако результат вызвал подозрения внутри объединения.