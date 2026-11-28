Притянул женщину к клетке и грыз: Владельцам медведя Тишки с завода грозит наказание
В Прикамье завели дело после нападения медведя Тишки на женщину на заводе
Тишка. Обложка © VK / Подслушано Пермь
В Пермском крае возбудили уголовное дело после нападения медведя Тишки на женщину на территории Александровского машиностроительного завода. Пострадавшая провела в больнице более двух месяцев. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошёл 6 сентября во время уборки возле вольера, где содержался хищник. Медведь находился за закрытой перегородкой, однако сумел зацепить подошедшую слишком близко женщину и подтянуть её к себе.
Пострадавшую с травмами госпитализировали. Лечение заняло больше двух месяцев, после чего женщину выписали из медицинского учреждения.
Ранее следователи организовали проверку законности содержания дикого животного на территории предприятия. Теперь обстоятельства нападения расследуются в рамках уголовного дела о нарушении требований охраны труда.
Медведь по кличке Тишка живёт на территории заводского профилактория уже более четверти века. В 2000 году животное подарили Александровскому машиностроительному заводу по случаю 200-летия предприятия. Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет начал проверку после нападения медведя Тишки на женщину.
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