В Пермском крае возбудили уголовное дело после нападения медведя Тишки на женщину на территории Александровского машиностроительного завода. Пострадавшая провела в больнице более двух месяцев. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошёл 6 сентября во время уборки возле вольера, где содержался хищник. Медведь находился за закрытой перегородкой, однако сумел зацепить подошедшую слишком близко женщину и подтянуть её к себе.

Пострадавшую с травмами госпитализировали. Лечение заняло больше двух месяцев, после чего женщину выписали из медицинского учреждения.

Ранее следователи организовали проверку законности содержания дикого животного на территории предприятия. Теперь обстоятельства нападения расследуются в рамках уголовного дела о нарушении требований охраны труда.

Медведь по кличке Тишка живёт на территории заводского профилактория уже более четверти века. В 2000 году животное подарили Александровскому машиностроительному заводу по случаю 200-летия предприятия. Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет начал проверку после нападения медведя Тишки на женщину.