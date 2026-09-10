СК проверит законность содержания медведя на заводе после нападения на женщину

Следственный комитет начал проверку после нападения медведя на работницу предприятия в Александровске Пермского края. Животное содержалось на территории заводского профилактория, женщина получила травмы во время уборки клетки.

По данным регионального управления СК, пострадавшая 1961 года рождения. Инцидент произошёл 6 сентября. Медведь находился за закрытой перегородкой, однако, когда женщина подошла к клетке, зверь смог зацепить её и подтянуть к себе.

Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу имени Вагнера в Березниках. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести. Следователи выяснят, имели ли владельцы право содержать медведя на территории предприятия. После проверки будет принято процессуальное решение.

Медведя зовут Тишка. В 2000 году его подарили Александровскому машиностроительному заводу к 200-летию предприятия. С тех пор зверь живёт на территории заводского профилактория.

Накануне Life.ru рассказывал о медведе, который вышел прямо к трассе аттракциона в красноярском фанпарке. Посетители заметили зверя во время поездки на родельбане, но столкновения удалось избежать. После серии подобных случаев в Красноярске ввели режим повышенной готовности и усилили меры безопасности.