«Лесной диктант» следует масштабировать на всю страну. С такой инициативой выступили студенты САФУ на встрече с депутатом Госдумы («Новые люди») Ольгой Степченко. Член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддержала идею и предложила провести «Лесной диктант» 21 марта, в Международный день леса, в регионах Дальнего Востока и Арктики. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

Чтобы привлекать людей в лесную отрасль, нужно рассказывать им о ней. У «Лесного диктанта» мощный просветительский потенциал. Скажу больше: в Архангельске участниками были не только школьники, но и взрослые. И кто знает, может, благодаря именно такому «диктанту» сотни ребят задумаются о том, чтобы связать свою жизнь с работой в лесной сфере Ольга Степченко депутат Госдумы

«Чтобы привлекать людей в лесную отрасль, нужно рассказывать им о ней. У «Лесного диктанта» мощный просветительский потенциал. Скажу больше: в Архангельске участниками были не только школьники, но и взрослые. И кто знает, может, благодаря именно такому «диктанту» сотни ребят задумаются о том, чтобы связать свою жизнь с работой в лесной сфере», — отметила Степченко.

Масштабирование «Лесного диктанта» на всю страну — это не просто красивая просветительская акция, а рабочий инструмент для решения одной из самых острых проблем лесного комплекса — дефицита молодых кадров, добавила она.

Сегодня лесная отрасль стремительно меняется: в ней активно внедряются беспилотники, спутниковый мониторинг, современные биотехнологии и селекция. Однако многие школьники, абитуриенты и даже их родители до сих пор представляют лесные профессии по устаревшим стереотипам. Чтобы в отрасль приходила молодёжь, людям нужно открывать её заново: показывать реальные перспективы, масштаб задач и современную технологическую базу.

Всероссийский охват диктанта даст сразу несколько важных эффектов, подчеркнула депутат. Во-первых, это ранняя и ненавязчивая профориентация: формат диктанта вызывает живой интерес, вовлекает детей и взрослых в диалог о природе. Во-вторых, общенациональная акция помогает выявлять увлечённых ребят в регионах, где лесное хозяйство является основой экономики, и выстраивать для них понятный маршрут — от школьного лесничества до профильного вуза, колледжа и гарантированного трудоустройства. В-третьих, это повышает общий престиж профессии в обществе.

Когда у молодого поколения формируется уважение к труду в лесной сфере и понимание того, насколько она значима для будущего страны, привлечение квалифицированных специалистов перестаёт быть точечной задачей и становится системным результатом, резюмировала Степченко.

Ранее Life.ru писал, что международный географический диктант впервые прошёл на главной площадке Национального центра «Россия». К акции присоединились более миллиона человек из 121 страны, сообщили организаторы. Центральная площадка 22 ноября собрала свыше 400 участников — школьников, студентов, учёных, общественных деятелей, представителей творческих профессий и людей старшего поколения. Одновременно диктант проходил более чем в десяти тысячах точек по всему миру, включая все регионы России. Старт акции объявили космонавты с МКС, пожелавшие участникам успехов.