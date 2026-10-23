Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 20:51

Привязали и бросили умирать: Альпинист спас огромного кане-корсо, которому теперь ищут семью

Альпинист спас брошенного в заброшенном доме кане-корсо под Минводами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В Минеральных Водах альпинист спас собаку, которую неизвестные привязали и оставили в заброшенном доме на окраине города. Мужчина забрал животное, накормил и окружил заботой, однако теперь псу срочно ищут новых хозяев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Альпинист спас брошенного в заброшенном доме кане-корсо под Минводами. Видео © Telegram / Mash

Крупную собаку спасатель обнаружил в пустующем здании. Пёс был привязан и не мог самостоятельно выбраться наружу. Сколько времени он провёл в таком положении и кто его оставил, неизвестно.

Несмотря на внушительные размеры и грозную внешность, пёс оказался очень ласковым. После спасения он охотно пошёл на контакт с человеком, позволил себя погладить и спокойно принял помощь. Сейчас животное находится в безопасности. Его накормили и обеспечили необходимым уходом, но вопрос с постоянным домом пока остаётся открытым.

Сам альпинист хотел бы помочь собаке и дальше, однако оставить её у себя не может. Через два дня ему предстоит отправиться в Непал, поэтому времени на поиски новой семьи совсем немного. Теперь для спасённого кане-корсо ищут ответственных хозяев, готовых принять крупного питомца.

Собака помогла музыканту из Петербурга избежать тюрьмы в Индии после 10 лет судов
Собака помогла музыканту из Петербурга избежать тюрьмы в Индии после 10 лет судов

Ранее Life.ru рассказывал о спасении самоеда Умки, которого оставили на балконе в Петербурге. Собака несколько дней выла и оставалась без должного ухода, пока на помощь не пришёл промышленный альпинист. Он спустился к животному с помощью специального снаряжения и передал его соседям. После спасения Умку забрали на передержку, где она начала восстанавливаться.

Больше историй о спасении животных и необычных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar