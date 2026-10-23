Привязали и бросили умирать: Альпинист спас огромного кане-корсо, которому теперь ищут семью

В Минеральных Водах альпинист спас собаку, которую неизвестные привязали и оставили в заброшенном доме на окраине города. Мужчина забрал животное, накормил и окружил заботой, однако теперь псу срочно ищут новых хозяев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Альпинист спас брошенного в заброшенном доме кане-корсо под Минводами. Видео © Telegram / Mash

Крупную собаку спасатель обнаружил в пустующем здании. Пёс был привязан и не мог самостоятельно выбраться наружу. Сколько времени он провёл в таком положении и кто его оставил, неизвестно.

Несмотря на внушительные размеры и грозную внешность, пёс оказался очень ласковым. После спасения он охотно пошёл на контакт с человеком, позволил себя погладить и спокойно принял помощь. Сейчас животное находится в безопасности. Его накормили и обеспечили необходимым уходом, но вопрос с постоянным домом пока остаётся открытым.

Сам альпинист хотел бы помочь собаке и дальше, однако оставить её у себя не может. Через два дня ему предстоит отправиться в Непал, поэтому времени на поиски новой семьи совсем немного. Теперь для спасённого кане-корсо ищут ответственных хозяев, готовых принять крупного питомца.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении самоеда Умки, которого оставили на балконе в Петербурге. Собака несколько дней выла и оставалась без должного ухода, пока на помощь не пришёл промышленный альпинист. Он спустился к животному с помощью специального снаряжения и передал его соседям. После спасения Умку забрали на передержку, где она начала восстанавливаться.