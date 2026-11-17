Самолёт с представителями кремлёвского пула прибыл в Китай с опозданием из-за временных ограничений на полёты в России. Задержка, вызванная введением плана «Ковёр», затронула в том числе главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев.

Глава ФСВТС Шугаев в беседе с журналистом Юнашевым. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Несмотря на изменение расписания, участники поездки отнеслись к ситуации спокойно. В частности, Шугаев признался, что подобные задержки уже стали привычными.

«Уже, наверное, привыкли отчасти. Конечно, не добавляет позитивного настроения, но мы переживём», — сказал руководитель ФСВТС в беседе с Юнашевым.

Отдельно журналист поинтересовался у Шугаева эффективностью российских средств противовоздушной обороны. Глава ведомства высоко оценил их работу, подчеркнув, что обеспечение безопасности остаётся приоритетом.

«Она работает очень эффективно, это давно доказано. Справимся», — заявил чиновник.

Юнашев отметил, что небольшое опоздание не повлияло существенно ни на график поездки, ни на настроение её участников. При этом точная продолжительность задержки не уточнялась.