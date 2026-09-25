Приятно пахнет и не сорничает: В Москве хотят заменить американские клёны русскими липами

Для московского озеленения вместо американского клёна можно активнее использовать липу, поскольку она хорошо чувствует себя в местном климате, приятно пахнет и является медоносом. Такое мнение высказала НСН старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ Татьяна Варлыгина.

Поводом стали данные столичного департамента природопользования: три четверти деревьев, поваленных сильным ветром, приходится на американские клёны. Избавляться от них в Москве планируют постепенно в течение десяти лет.

По словам специалиста, само дерево нельзя назвать особенно опасным, однако его ветви способны не выдерживать сильных порывов. Раньше этот вид активно высаживали благодаря быстрому росту и неприхотливости.

При этом в Подмосковье американский клён, отметила Варлыгина, уже можно относить к сорным видам. При плотном распространении он мешает другой растительности развиваться под своей кроной, поэтому для озеленения его стараются использовать всё реже.

«Было бы неплохо засадить нашими русскими растениями, например, липой. Она приятно пахнет и медоносит. Это было бы замечательно», — сказала биолог.

Ранее в Москве запустили десятилетнюю программу замены ясенелистных клёнов на более устойчивые породы. Эти деревья часто падают при сильном ветре из-за хрупкости и слабой корневой системы, а также считаются агрессивным сорным видом, мешающим другой растительности.