Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор пилоту Олегу Ряполову, допустившему жёсткую посадку пассажирского Boeing 737-800 в аэропорту Сочи. Ущерб авиакомпании превысил 622 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения решений нижестоящих судов. Судьи сочли доказательства вины лётчика достаточными, а квалификацию его действий — соответствующей обстоятельствам дела.

Инцидент произошёл 18 августа 2024 года. Самолёт авиакомпании Smartavia выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Сочи. На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа.

Как установил суд, при посадке Ряполов нарушил требования инструкций по лётной эксплуатации воздушного судна. В результате лайнер задел хвостовой частью взлётно-посадочную полосу и получил многочисленные механические повреждения.

В апреле 2026 года Подольский городской суд приговорил Ряполова к двум годам ограничения свободы за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Апелляционная инстанция дополнила наказание запретом работать в составе лётного экипажа гражданского воздушного судна в течение трёх лет. Сам Ряполов вину не признал. Его адвокат настаивала, что самолёт отправили в рейс с техническими неисправностями, и требовала направить уголовное дело на новое рассмотрение. Однако кассационный суд отклонил жалобу защиты.