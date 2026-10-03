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Опубликовано 3 октября, 15:53

Призёр чемпионатов мира и Европы по армрестлингу Итан Лови скончался в 19 лет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ethan.lovei

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ethan.lovei

Французский армрестлер Итан Лови скончался в возрасте 19 лет. О смерти молодого спортсмена сообщила Международная федерация армрестлинга (WAF).

В организации назвали Лови талантливым атлетом, который представлял Францию на чемпионатах Европы и мира и неоднократно поднимался на пьедестал.

«Его улыбка, целеустремлённость и любовь к армрестлингу навсегда останутся в наших сердцах», — говорится в сообщении федерации.

Причина смерти спортсмена не уточняется. Информацию о его кончине также подтвердили организаторы международной лиги East vs West.

Лови добился заметных успехов ещё в юниорском возрасте. В 2024 году он завоевал бронзу чемпионата мира на левой руке в категории до 70 кг, а в 2025-м стал третьим уже на правой. На чемпионате Европы 2025 года француз выиграл серебро на левой руке и бронзу на правой.

Последний крупный старт Лови прошёл всего за несколько недель до смерти. 12 сентября он дебютировал на турнире East vs West 26 в Китае и в напряжённом поединке победил Джоша Николаса со счётом 3:2.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели другого 19-летнего спортсмена — призёра российских соревнований по фехтованию Андрея Соловьёва. Он погиб при падении в колодец.

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Никита Никонов
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