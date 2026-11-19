В Киргизии в списке претендентов на пост президента неожиданно появился кандидат, которого никто не выдвигал. Некий Айбек Солпиев даже успел получить несколько десятков отметок поддержки, прежде чем бесследно исчезнуть из государственной системы. Причиной оказалась техническая ошибка при тестировании избирательных сервисов, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

Айбек Мелисович Солпиев 1983 года рождения появился в приложении «Түндүк» и на портале автоматизированного сбора подписей. Как передаёт корреспондент РИА «Новости», всего за пару часов у неожиданного претендента отобразились десятки подписей. Однако вскоре его имя пропало из списка.

В Центризбиркоме объяснили, что 18 ноября в стране проводилось масштабное тестирование избирательной инфраструктуры. Во время проверки одна из записей, предназначенных исключительно для испытания системы, случайно стала доступна обычным пользователям.

«Техническая ошибка была оперативно выявлена и устранена», — заверили в ЦИК.

Повторная проверка, по информации комиссии, показала, что сбой затронул только отображение данных. Настоящие электронные подписи, собранные в поддержку претендентов, не пострадали. При этом в ведомстве подчеркнули, что подпись через приложение «Түндүк» не является голосом на выборах, а лишь позволяет поддержать выдвижение политика.

Выдвижение кандидатов завершилось ещё 13 ноября. Всего заявления подали 11 человек, а для окончательной регистрации каждому необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей. Сам процесс регистрации продлится до 23 декабря, президентские выборы назначены на 27 января 2027 года. Кто скрывается за именем Солпиева, в ЦИК не уточнили, назвав его условным кандидатом.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда Киргизии Клара Сооронкулова решила побороться за президентский пост. Она стала 11-м претендентом, заявившим о намерении участвовать в выборах. Сооронкулова ранее возглавляла партию «Реформа» и участвовала в президентской кампании 2021 года. Среди её нынешних соперников — действующий глава государства Садыр Жапаров.