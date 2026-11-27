В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали двух мужчин, подозреваемых в публичном оправдании терроризма и призывах к убийству российских военнослужащих. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые, будучи участниками чатов антироссийской направленности в иностранном мессенджере Telegram, разместили комментарии, доступные для неограниченного круга лиц, в которых оправдывали террористическую деятельность спецслужб Украины и призывали к её осуществлению на территории Российской Федерации, в том числе к убийству военнослужащих Минобороны РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, мужчины оставляли сообщения в открытых обсуждениях, участники которых придерживались антироссийских взглядов. Их публикации привлекли внимание сотрудников пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые оказались гражданами России 1985 и 1998 годов рождения. Следственная служба регионального УФСБ возбудила в отношении обоих уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Она предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, её оправдание или пропаганду с использованием интернета. Оба фигуранта заключены под стражу.