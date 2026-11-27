Жительница Волновахи, задержанная в ДНР по подозрению в подготовке покушения на высокопоставленного российского военнослужащего, призналась, что согласилась сотрудничать с украинскими спецслужбами ради денег. Видео с её показаниями распространила ФСБ России.

По данным спецслужбы, женщина 1997 года рождения установила контакт с представителями украинских спецслужб через Telegram, а затем по их заданию переехала в Донецк. Там она следила за сотрудником одного из силовых ведомств и установила видеокамеры, изображение с которых передавалось кураторам. Кроме того, через WhatsApp она сообщала о передвижениях мужчины и автомобилях, которыми он пользовался.

На опубликованной записи задержанная рассказала, что понимала, к чему может привести передаваемая информация. «Мне было жалко этого человека. Я понимала, что его убьют, но мне нужны были деньги», — заявила она. По словам женщины, она знала о планах кураторов ликвидировать военнослужащего.

В ФСБ также сообщили, что задержанная передавала украинской стороне сведения о местах дислокации российских подразделений в Волновахском и Мариупольском муниципальных образованиях. Для атаки на военнослужащего, по данным ведомства, задействовали три ударных беспилотника «Баба-яга» с самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего взрывотехники обезвредили боеприпасы.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о государственной измене по статье 275 УК РФ. Суд отправил её под стражу. Имя военнослужащего, которого планировали атаковать, не раскрывается.

Ранее Life.ru сообщал о задержании жителя ДНР, которого подозревали в подготовке теракта против высокопоставленного российского чиновника по заданию украинских спецслужб. По данным ФСБ, мужчина собирал сведения о российских военных и передавал их кураторам, а также готовил взрывные устройства.