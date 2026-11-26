ФСБ допустила возможность управления бомбой в Сочи из-за границы
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Взрывное устройство, обнаруженное при предотвращении теракта против российского военнослужащего в Сочи, могло управляться из-за рубежа. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
По данным спецслужбы, к подготовке покушения украинские кураторы попытались привлечь местную жительницу, ранее пострадавшую от действий мошенников. Женщина не знала, что имеет дело со взрывным устройством, и впоследствии обратилась к правоохранителям.
Прибывшие специалисты обнаружили и обезвредили бомбу. Благодаря своевременному обращению в правоохранительные органы сочинка избежала уголовной ответственности, сообщили в ФСБ.
А 10 ноября сотрудники ФСБ задержали на Кубани 69-летнего россиянина, которого заподозрили в подготовке покушения на военнослужащего по заданию СБУ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.
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