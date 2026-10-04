Южная Корея может сократить гуманитарную и нелетальную военную помощь Украине, а возможные поставки комплексов ПВО и ПРО станут ещё менее реалистичными, заявил кореевед Павел Черкашин, оценив конфликт Сеула и Киева вокруг передачи пленных военнослужащих КНДР.

Поводом для спора стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он рассказал, что Украина передала Южной Корее двух северокорейских военных, ранее попавших в плен. В Сеуле утверждают, что стороны договаривались не разглашать информацию. Президент Ли Чжэ Мён потребовал от Киева признать договорённость и принести публичные извинения.

Эксперт отметил эмоциональность реакции Ли Чжэ Мёна и предположил, что первым шагом Сеула может стать сокращение помощи Украине: поставок аптечек, средств защиты и оборудования для разминирования. На этом фоне ещё менее реалистичными выглядят возможные поставки Киеву комплексов KM-SAM (Cheongung-II).

Однако бизнес республики рассчитывают получить контракты на восстановление украинской инфраструктуры. Поэтому Сеул, вероятно, будет учитывать собственные экономические интересы. Кроме того, в Южной Корее видят попытки Киева использовать фактор КНДР, заявляя о возможной угрозе для Корейского полуострова, заключил собеседник «Царьграда».

Напомним, ранее президент Южной Кореи обвинил Украину в нарушении договорённости. Политик заявил, что Киев раскрыл информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. По его словам, режим Зеленского нарушил договорённость о конфиденциальности.