Пробка в 50 км сковала трассу «Байкал» из-за буксующих по снегу грузовиков

Сотни грузовиков скопились на трассе Р-258 «Байкал» возле Петровска-Забайкальского недалеко от границы с Бурятией. По информации SHOT, затор растянулся примерно на 50 километров, затруднив проезд между Улан-Удэ и Читой.

Пробка на «Байкале». Видео © Telegram / SHOT

Водители рассказали каналу, что после снегопада большегрузы не могут преодолеть подъёмы. Некоторые дальнобойщики опасаются, что ожидание затянется до следующего дня. Утром 17 октября МЧС сообщило о временном ограничении движения грузового транспорта на участке с 602-го по 741-й километр. Причиной стали снег и сложные дорожные условия.

Краевое управление МЧС сообщило, что ограничения сняты. Но данных о полном устранении затора пока нет. Непогода повлияла и на пассажирские перевозки: по информации регионального Минтранса, 17 октября в Забайкалье отменили четыре автобусных рейса.

Ранее Life.ru рассказывал, что снег уже выпал на большей части азиатской территории России и на Урале, однако говорить о приходе зимы пока рано. Сформировавшийся покров может растаять при очередном потеплении.