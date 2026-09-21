Продам президента, дорого: В Польше разразился скандал из-за бизнес-форума, где предлагали «купить» Навроцкого

В Польше разгорелся скандал из-за предложения бизнесменам пакета за $100 тысяч, который якобы предусматривал личную встречу с президентом страны Каролем Навроцким. Об этом сообщает Newsweek Polska.

Речь идёт о Polish-American Economic Summit в Нью-Йорке, организованном фондом Centrum Strategii Rozwojowych. По данным журналистов, потенциальным участникам предлагали три спонсорских пакета: Silver за $25 тысяч, Gold за $50 тысяч и Platinum за $100 тысяч. Самый дорогой вариант, как утверждалось, позволял рассчитывать на разговор с Навроцким один на один.

При этом, по данным СМИ, никто пакет Platinum в итоге не приобрёл. Представители фонда также заявили, что ни один заключённый договор не предусматривал встречу с президентом как гарантированную услугу и организация не распоряжается временем главы государства.

История вызвала реакцию представителей польского правительства. Политики потребовали объяснений относительно того, каким образом формировались предложения участникам форума и мог ли финансовый взнос влиять на возможность контакта с президентом.

В канцелярии Навроцкого эти утверждения отвергли. Пресс-секретарь президента Рафал Леськевич заявил, что никто не платил за вход или участие в саммите, а администрация главы государства не ставила участие в форуме либо встречу с президентом в зависимость от перечисления денежных средств. Саму публикацию он назвал содержащей «инсинуации» и «манипуляции».

При этом Newsweek Polska после реакции президентской администрации подчеркнул, что журналисты не утверждали, будто деньги требовала сама канцелярия Навроцкого: речь шла именно о предложениях частного фонда, организовавшего мероприятие.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кароль Навроцкий согласовал отставку главы Службы охраны государства Польши Радослава Яворского. Генерал был отстранён после скандала с кражей Lexus, принадлежавшего семье премьер-министра Дональда Туска. Без согласия президента польские власти не могли окончательно завершить процедуру увольнения Яворского.