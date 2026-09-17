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Опубликовано 17 сентября, 20:29

Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности уступить территории Польши

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск заподозрил президента Кароля Навроцкого в том, что тот готов отдать территории страны. Поводом стала публикация президентской канцелярии в соцсети X с фрагментом выступления лидера страны перед избирателями во Влодаве.

«Мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу родину», — заявил Навроцкий.

После этого Туск попросил президента удалить публикацию. Премьер подчеркнул, что Польша не собирается отдавать свою территорию.

«Господин президент, я предлагаю удалить этот пост. Мы не намерены отдавать ни клочка нашей территории»,написал Туск в соцсети X.

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Ранее польский депутат Европарламента Марчин Сыпневский призвал прекратить дальнейшую финансовую помощь Украине. Он объяснил свою позицию историческими спорами вокруг украинских националистических деятелей. Во время выступления Сыпневский порвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Лия Мурадьян
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