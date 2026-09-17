Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности уступить территории Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заподозрил президента Кароля Навроцкого в том, что тот готов отдать территории страны. Поводом стала публикация президентской канцелярии в соцсети X с фрагментом выступления лидера страны перед избирателями во Влодаве.

«Мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу родину», — заявил Навроцкий.

После этого Туск попросил президента удалить публикацию. Премьер подчеркнул, что Польша не собирается отдавать свою территорию.

«Господин президент, я предлагаю удалить этот пост. Мы не намерены отдавать ни клочка нашей территории», — написал Туск в соцсети X.

Ранее польский депутат Европарламента Марчин Сыпневский призвал прекратить дальнейшую финансовую помощь Украине. Он объяснил свою позицию историческими спорами вокруг украинских националистических деятелей. Во время выступления Сыпневский порвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.